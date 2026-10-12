Hodhën shishe, ujë e gjësende në drejtim të Ramës, Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu përjashtohen për 60 ditë nga punimet e Kuvendit
Dy deputetët e Partisë Demokratike, Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu, u përjashtuan për 60 ditë nga punimet e Kuvendit, raporton A2 CNN. Sekretariati i Etikës i dënoi të dy deputetët për sjelljen e tyre gjatë seancës së fundit parlamentare, ku hodhën ujë dhe vezë në drejtim të deputetëve të PS, kryeministrit Rama dhe kabinetit qeveritar.…
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Dy deputetët e Partisë Demokratike, Gazment Bardhi dhe Klevis Balliu, u përjashtuan për 60 ditë nga punimet e Kuvendit, raporton A2 CNN.
Sekretariati i Etikës i dënoi të dy deputetët për sjelljen e tyre gjatë seancës së fundit parlamentare, ku hodhën ujë dhe vezë në drejtim të deputetëve të PS, kryeministrit Rama dhe kabinetit qeveritar.
Incidentet ndodhën gjatë votimit në Parlament të Reformës Territoriale, që kundërshtohej nga opozita.
Pavarësisht kundërshtimeve, ligji mori 85 vota pro. Sipas tij, vendi do të ndahet në 46 bashki, nga 61 që ishin më parë.