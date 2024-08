BE-ja, 420 milionë euro investim në linjën hekurudhore të Kosovës Drejtoria e Përgjithshme e Komisionit të BE-së për Politikat e Fqinjësisë dhe Negociatat e Zgjerimit të BE-së (NEAR) ka njoftuar se Unioni po investon në Kosovë për të zhvilluar dhe modernizuar rrjetin e transportit hekurudhor. Sipas NEAR, në Kosovë do të investohen rreth 420 milionë euro në hekurudha, nga të cilat 330 milionë euro janë…