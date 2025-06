Bayerni futet fuqishëm në garë për Gittens, gati t’i bëjë ofertë Dortmundit

Bayerni po kërkon një lojtar të nivelit të lartë për krahun e majtë ofensivë, që do të plotësonte Michael Olise dhe deri tani, përpjekjet nuk kanë dhënë rezultat.

Max Eberl, drejtori sportiv i Bayernit, është kthyer në Munich nga Kupa e Botës për Klube për të përshpejtuar negociatat, por pa sukses.

Nico Williams nga Athletic Bilbao e ka refuzuar ofertën, dhe as alternativat nuk duken afër një marrëveshjeje.

Sipas Kicker, Bayerni ka rifilluar kontaktet me përfaqësuesit e Jamie Gittens. Borussia Dortmund është e hapur për shitjen e tij për rreth 60 milionë euro.

Chelsea thuhet se ka arritur një marrëveshje personale me Gittens dhe pritet vetëm dakordësia e klubeve.

Mbetet të shihet nëse Bayerni do të hyjë në garë direkte me Chelsean, gjë që do t’i jepte Dortmundit një pozicion më të fortë në negociata.