Bayerni fiton me lehtësi ndaj Bochum

Bayern Munich ka marrë fitoren e radhës në Bundesliga.

Ata mposhtën 3:0 skuadrën e Bochum, shkruan lajmi.net.

Bayerni ishin më të mirë në çdo aspekt të lojës.

Ata në pjesën e parë gjetën golin vetëm në një rast, pavarësisht që krijuan më shumë mundësi.

Po rridhte minuta e 41’ kur Thomas Muller shënoi dhe kaloi përpara Bayernin.

Në anën tjetër Bochum nuk ishin të rrezikshëm për portën e Yann Sommer.

Pjesa e parë u mbyll 1:0 në favor të ekipit vendas.

Edhe në 45 minutat e tjerë më të mirë ishin Bayerni.

Ata shënuan edhe njëherë, me anë të Kingsley Coman.

Francezi tundi rrjetën e kundërshtarit në minutën e 64’ të ndeshjes.

Por, kjo nuk ishte e tëra nga kampioni në fuqi, pasi ata shënuan edhe golin e tretë.

Ishte Serge Gnabry që u tregua i saktë nga penalltia dhe çoi rezultatin ne 3:0.

Me këtë fitore Bayerni mban vendin e parë me 43 pikë, kurse Bochum pozicionohen në vendin e 15 me 19 pikë./Lajmi.net/