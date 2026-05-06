Bayern-PSG, sonte caktohet rivali i Arsenalit në Champions
Pas një ndeshjeje të parë historike që prodhoi një rekord prej nëntë golash në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve, kampionët në fuqi të kësaj gare, PSG, kanë një avantazh të vogël teksa përballen sinte me Bayernin për një vend në finale.
Bayerni ishte në vështirësi kur humbiste ndeshjen e parë të javës së kaluar me rezultatin 5-2, por një rikthim i vonë do të thotë se ata janë në garë për të arritur në finalen e 12-të në këtë garë. Historia është kundër bavarezëve në këtë front, pasi ata kanë fituar vetëm një nga tetë ndeshjet e tyre të fundit evropiane, duke humbur ndeshjen e parë me një gol të vetëm, ndërsa nuk kanë arritur të kalojnë nga secila prej pesë gjysmëfinaleve të tyre të fundit me dy ndeshj.
Lojtarët e Vincent Kompany të paktën mund të tregojnë për rekordin e shkëlqyer të skuadrës së tij në Allianz Arena, duke humbur vetëm një nga 29 ndeshjet e tyre të fundit të UCL atje (23 fitore, 5 barazime) ndërsa fituan të gjashtë këtë sezon, duke shënuar saktësisht katër herë në të dyja ndeshjet e tilla eliminatore.
PSG po mbron një epërsi prej një goli, ndërsa synon të bëhet skuadra e parë franceze që arrin tre finale të UCL, dhe një kthim i shëndetshëm prej 13 fitoresh nga 16 ndeshjet e tyre të fundit eliminatore të UCL tregon se ata janë në një pozicion të mirë për ta bërë pikërisht këtë (1 barazim, 2 humbje).
Ashtu si Bayerni, edhe skuadra e Luis Enriques u ndal me një barazim në shtëpi në ndeshjen kampionale të shtunën, por golashënuesit më të mirë të garës (G43) do të shpresojnë të ringjallen përsëri këtu, ndërsa synojnë të regjistrojnë një fitore të tretë radhazi kundër skuadrave gjermane. Parisienët kanë përparuar në 14 nga 17 ndeshjet e mëparshme evropiane në të cilat ata fituan ndeshjen e parë me një diferencë prej një goli, dhe duke e bërë këtë përsëri do t’i bënte ata kampionët e parë në fuqi që arrijnë në finale që nga sezoni 2017/18.
Bayerni kishte fituar pesë ndeshje radhazi kundër kundërshtarëve francezë përpara se të humbiste ndeshjen e parë të javës së kaluar dhe ka dalë fitues në pesë nga shtatë takimet e fundit që ka pritur (2 humbje). PSG ka vetëm katër fitore nga 12 ndeshjet e fundit kundër skuadrave gjermane (2 barazime, 6 humbje), ndërsa Bayerni ka 14 fitore nga 17 ndeshjet e fundit kundër kundërshtarëve francezë (3 humbje).