​Bayern nis Kupën e Botës për Klube me fitore dhjetë me zero Gjigantët gjermanë Bayern Munich e nisën Kupën e Botës për Klube në Shtetet e Bashkuara duke mposhtur Auckland City të Zelandës së Re me rezultat dhjetë me zero, në stadiumin TQL në Cincinnati. Bayern kishte një epërsi prej katër golash deri në minutën njëzetenjë. Kingsley Coman hapi rezultatin në minutën e gjashtë, dhe Sacha Boey…