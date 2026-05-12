Baton Haxhiu: Osmani duhej të garonte e vetme, jo me gjetë strehë diku, këta janë njerëzit e guximshëm
Analisti Baton Haxhiu tha se Vjosa Osmani do të duhej të garonte e vetme në zgjedhjet e 7 qershorit.
Haxhiu në Pressing në T7 tha.
“Diskursi dhe fjalitë e Vjosa Osmanit, guximi i saj. Ajo është dashtë me bo listë të vetën dhe me garu si e vetme, jo me gjetë strehën dikund. Këta janë njerëzit e guximshëm, që ndërtojnë rrëfimin e vet politik”, tha Haxhiu në Pressing.
Tutje ai shtoi.
“Nuk mundesh me riokupu një parti politike, me ndryshu strukturën e saj, për hirë të pragmatizmit të një lideri që është i pafuqishëm”, tha Haxhiu.