Bastisjet e fundit: Specialja del me një njoftim Lidhur me bastisjet që ndodhën ditëve të fundit, Zyra e Prokurorit të Specializuar ka dalë sonte vonë me një njoftim. ZPS thotë se po kryen operacione në vazhdimësi në Kosovë në një proces hetimor që përqendrohet në vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Operacionet e ZPS-së dhe janë mbështetur nga Policia e Kosovës dhe Misioni…