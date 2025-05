Bastiset shtëpia e një të dyshuari në Mitrovicë të Jugut, i sekuestrohet arma me pesë fishekë Policia ka njoftuar se dje ka realizuar bastisje në shtëpinë e një të dyshuari në rrugën “Fadil Deliqi” në Mitrovicë të Jugu, ku ka sekuestruar një armë të gjatë me pesë fishekë. “Mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme për posedim ilegal te armës, Policia në Mitrovicën e Jugut, me datën 20 maj 2025 ka realizuar…