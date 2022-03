Bashkimi Evropian jep 500 milionë euro ndihmë për refugjatët ukrainas

Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se Ukraina meriton solidaritetin dhe mbështetjen evropiane.

“BE po jep këstin e parë prej 500 milionë euro për të ndihmuar refugjatët dhe këtë javë u siguruam që ata të kenë të drejtën për të jetuar në BE për të paktën një vit. Refugjatët nga Ukraina meritojnë solidaritetin dhe mbështetjen tonë, si dhe vendet pritëse”, thuhet në deklaratë.

Siç raportoi Ukrinform, më 24 shkurt, presidenti i vendit agresor, Vladimir Putin, shpalli fillimin e pushtimit të Ukrainës. Trupat ruse qëllojnë dhe shkatërrojnë infrastrukturën kryesore, raketat godasin shtëpitë.

Në Ukrainë u vendos ligji ushtarak dhe u shpall mobilizimi i përgjithshëm.

Ukraina ka ngritur zyrtarisht një padi kundër Federatës Ruse në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë të OKB-së në Hagë.

In Spain to meet with @sanchezcastejon and discuss the extremely difficult situation created by Putin.

This is a defining moment for our democracies.

We are determined to limit Putin’s capacity to finance his atrocious war. https://t.co/TEGL94DZbD

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022