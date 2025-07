Basha: Partitë politike po e shkelin rregulloren që e kemi votuar bashkë në vitin 2022

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, pas dështimit të seancës së 44-të të konstituimit të Kuvendit tha se partitë politike po shkelin rregulloren e Kuvendit, të cilën e kanë votuar bashkë në vitin 2022, neni nëntë i të cilit thotë se nuk lejohet debat, e sipas tij partitë po vazhdojnë të debatojnë në sallë pas përfundimit të seancës.

Basha tha se për Lëvizjen Vetëvendosje është e papranueshme që partitë politike vazhdojnë të mbajnë këtë proces të ngujuar, duke mos votuar fare për komisionin për votim të fshehtë, ani pse Gjykata Kushtetuese ju tha se nuk janë në të drejtën e tyre.

“Siç po e shihni ata po vazhdojnë qëndrimin në sallën e Kuvendit dhe janë në shkelje të rregullores të cilën e kemi votuar bashkë në vitin 2022, për shkak se neni nëntë i rregullores thotë se nuk lejohet debat. Përveç kësaj e dini se opozita ka pasur një betejë politike kundër Albulena Haxhiut, por me një moment ata thanë që nuk iu besojmë juve do ta dërgojmë ankesën tonë në Gjykatën Kushtetuese dhe kërkuan nëse votimi i fshehtë është antikushtetues. Gjykata tha vetëm referojuni aktgjykimit të vitit 2014, të jeni prezent të votoni pro, kundër apo të abstenoni. Të njëjtit refuzojnë me votu dhe vazhdojnë me mbajt qëndrime përkundër që Gjykata Kushtetuese ju tha nuk jeni në të drejtën tuaj…Për ne është absolutisht e papranueshme që vazhdojnë me mbajt këtë proces të ngujuar”, tha Basha.

Basha tha se çdo qëndrim i tyre është absurde.