Barcelona tashmë ka zëvendësuesin ideal të Rashfordit
Barcelona ka vendosur të mos e blejë Marcus Rashford, duke mos aktivizuar opsionin prej 30 milionë eurosh për shkak të kufizimeve financiare.
Edhe pse paraqitjet e tij janë vlerësuar pozitivisht, klubi katalanas nuk dëshiron të rrezikojë ekuilibrin ekonomik me një investim të tillë.
Ky vendim e detyron Barcelonën të kërkojë një alternativë në repartin ofensiv, me formulën e huazimit si zgjidhjen më të përshtatshme.
Drejtoria sportive synon një lojtar të ri, me ndikim të menjëhershëm dhe potencial zhvillimi, pa shpenzime të mëdha transferimi.
Në këtë kuadër, vëmendja e Barcelonës është përqendruar te Manchester City, një klub me shumë opsione në sulm.
Mendohet se City mund të ofrojë zgjidhje të përshtatshme përmes huazimeve strategjike, duke përfituar edhe vetë nga zhvillimi i lojtarëve të rinj.
Emri që po fiton më shumë mbështetje është Savinho, 21-vjeçari i Man Cityt.
Ai vlerësohet për shpejtësinë, driblimin dhe lojën në krahë, cilësi që përputhen me kërkesat e stafit teknik të Barcelonës.
Për ta bërë marrëveshjen të realizueshme, Barcelona është e gatshme të mbulojë rreth 65% të pagës së Savinhos.
Bisedimet janë ende në fazë fillestare, por klubi katalanas e sheh këtë opsion si një zgjidhje realiste dhe të qëndrueshme financiarisht.