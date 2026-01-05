Barcelona largohet nga gara për yllin anglez, shkak gjendja financiare

05/01/2026 23:59

Barcelona ka vendosur të mos ndjekë më transferimin e qendërmbrojtësit të Crystal Palace, Marc Guehi, gjatë afatit kalimtar të verës, pavarësisht interesimit të mëparshëm.

Sipas gazetarit Ben Jacobs, drejtuesit e klubit katalanas kanë zhvilluar një takim me agjentin e Guehit, por kanë zgjedhur të mos avancojnë më tej bisedimet, duke përjashtuar praktikisht mundësinë e afrimit të tij si lojtar i lirë.

Ky vendim vjen në një moment kur konkurrenca për shërbimet e qendërmbrojtësit është shumë e fortë, me disa nga klubet më të mëdha të Evropës, si Manchester City, Liverpool dhe Real Madridi, që po e monitorojnë nga afër situatën e tij.

Nga ana tjetër, Crystal Palace raportohet se është e hapur për një shitje që në afatin e janarit, por kërkon një shumë të konsiderueshme financiare. Kjo e bën një lëvizje të menjëhershme pothuajse të pamundur për Barcelonën, duke marrë parasysh kufizimet e vazhdueshme financiare të klubit.

Marc Guehi ishte parë si një alternativë relativisht ekonomike për të mbushur boshllëqet e mundshme në repartin defensiv, në rast të largimeve të Andreas Christensen dhe Inigo Martinez. Profili i tij përputhej me strategjinë e klubit për afrime të kujdesshme dhe me kosto të ulët.

Megjithatë, realiteti financiar i Barcelonës ka detyruar një rishikim të planeve, me drejtuesit që tashmë po i japin përparësi opsioneve të tjera, më të përshtatshme me buxhetin aktual dhe vizionin sportiv të skuadrës së drejtuar nga Hansi Flick.

