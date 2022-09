Barcelona konsideron Jorginhon si zëvendësues të Busquetsit Barcelona e sheh Jorginhon si të denjë për të zëvendësuar Sergio Busquets. E ardhmja e Busquets do jetë larg ‘Camp Nou’. Kjo ka bërë që Barça të mendojë për lojtarin që do ta zëvendësojë mesfushorin. Sipas ‘Mirror’, katalanasit po shqyrtojnë transferimin e lojtarit të Chelsea, Jorginho, transmeton lajmi.net. Nëse italiani nuk rinovon me ‘Blutë e…