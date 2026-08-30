Barcelona arrin marrëveshje me Arsenalin për Gabriel Jesus, 10 milionë euro

Barcelona ka arritur marrëveshje me Arsenalin për transferimin e sulmuesit brazilian Gabriel Jesus. 29-vjeçari pritet t’i bashkohet gjigantit katalanas për rreth 10 milionë euro, plus bonuse, ndërsa testet mjekësore janë planifikuar për të hënën. Jesus nuk bënte më pjesë në planet e Mikel Artetës dhe kishte mbetur jashtë skuadrës së Arsenalit në dy ndeshjet e…

Sport

30/08/2026 17:19

Barcelona ka arritur marrëveshje me Arsenalin për transferimin e sulmuesit brazilian Gabriel Jesus.

29-vjeçari pritet t’i bashkohet gjigantit katalanas për rreth 10 milionë euro, plus bonuse, ndërsa testet mjekësore janë planifikuar për të hënën.

Jesus nuk bënte më pjesë në planet e Mikel Artetës dhe kishte mbetur jashtë skuadrës së Arsenalit në dy ndeshjet e para zyrtare të sezonit. Sezonin e kaluar, braziliani shënoi gjashtë gola në 27 paraqitje në të gjitha garat.

Pas dështimit për të transferuar Julian Alvarezin, Barcelona ka kthyer vëmendjen te Jesus, i cili pritet të vazhdojë karrierën në La Liga.

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