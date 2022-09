Barça, Arsenali, Liverpool dhe Tottenham pas Asensios Anësori i Real Madridit, Marco Asensio pritet të largohet nga ‘Mbretërit’ verën e ardhshme. Asensio ka kontratë me Real Madridin deri në vitin 2023 dhe klubi nuk mendon vazhdimin e bashkëpunimit me të. Carlo Ancelotti nuk po ka besim maksimal për të startuar me të, andaj largimi i tij duket i pashmangshëm, transmeton lajmi.net. Kjo…