Barazon Anglia – Keane shënon me anë të penalltisë Anglia ka barazuar rezultatin me anë të Keane, pas një penalltie të dhënë nga VAR. Me këtë ai barazoi rezultatin, pasi që Holanda kishte shënuar në minutën e 7 me anë të Simons. Kush nga njëra nga këto sonte, do të përballet me Spanjën në finale.