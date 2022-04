Bad News Eagles luan përsëri sot

Skuadra nga Kosova do të ndeshet me ekipin rus, ASG, në orën 14:45.

Tomorrow is our last chance to qualify for the @pglesports MAJOR ANTWERP 2022.

🆚ASG

⏰14:45

🗺Bo3

📺https://t.co/ZwKPT8EyWY🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📺https://t.co/KVcf1eFy0P🇦🇱#bNEtothemajor🦅 pic.twitter.com/WNATeWpyFP

— BAD NEWS EAGLES @ PGL RMR (@_badnewseagles) April 22, 2022