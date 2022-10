Bad News Eagles humbet ndaj Ninja in Pyamas Bad News Eagles është mposhtur me rezultat 16-7 ndaj Ninja in Pyamas, në kuadër të raundit të dytë të turneut “IBE Road to Rio 2022”. Ndeshjen më mirë e nisën BNE, por ritmi i tyre ra shpejt dhe ecuria e ndeshjes u diktua nga NIN, transmeton lajmi.net. Suedezët i rikuperuan shpejt pikët e humbura dhe…