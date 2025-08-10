Babë e bir, këta dy janë viktimat nga vrasja e sotme në Gjilan

10/08/2025 14:44

Në ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Gjilan e cila ka tronditur mbarë opinionin publik, ku i dyshuari Mefail Shkodra së bashku me dy djemt e tij kanë privuar nga jeta dy persona dhe dy të tjerë janë plagosur.

Lajmi.net, ka mësuar se bëhet fjalë se Edmond Hasani- argjendar bashkë me babain Selami Hasani, janë viktima, (ndërsa i plagosur ka mbetur edhe dhëndri i tyre i cili është në gjendje të rëndë ne emergjencë).

Derisa i dyshuari ka qenë edhe më herët fytyrë e njohur për Policinë në raste të ndryshme të fajdes. /Lajmi.net/

