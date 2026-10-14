Avokati i Popullit i shqetësuar për transparencën dhe llogaridhënien e Speciales

Avokati i Popullit, Naim Qelaj, ka ngritur shqetësime për mungesën e transparencës dhe llogaridhënies së Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjatë prezantimit të raportit ex officio për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar. Në tryezën e diskutimit të mbajtur në Prishtinë, Qelaj ka theksuar se, sipas raportit, Dhomat e Specializuara nuk i…

Lajme

14/10/2026 11:38

Avokati i Popullit, Naim Qelaj, ka ngritur shqetësime për mungesën e transparencës dhe llogaridhënies së Dhomave të Specializuara të Kosovës, gjatë prezantimit të raportit ex officio për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

Në tryezën e diskutimit të mbajtur në Prishtinë, Qelaj ka theksuar se, sipas raportit, Dhomat e Specializuara nuk i janë nënshtruar monitorimit dhe kontrollit demokratik nga institucionet e Republikës së Kosovës.

“Gjykata Speciale nuk i është nënshtruar monitorimit dhe kontrollit demokratik nga institucionet e Republikës së Kosovës, duke krijuar mungesë të transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës”, ka theksuar ai duke cituar raportin.

Sipas tij, mungesa e një elementi vendor dhe e mbikëqyrjes nga institucionet e Kosovës ngre shqetësime edhe lidhur me respektimin e standardeve për një proces të drejtë dhe të paanshëm.

Qelaj ka kërkuar nga financuesit e Gjykatës Speciale që të shqyrtojnë të gjitha provat dhe të vlerësojnë drejtësinë e procesit gjyqësor ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

“Kam kërkuar nga financuesit e kësaj gjykate t’i shqyrtojnë të gjitha provat dhe të binden se kjo gjykatë nuk është e drejtë”, është shprehur Qela

Kurse, këshilltar i lartë juridik në Departamentin për Çështje Juridike të IAP-së, Burim Tahiri, ka theksuar se “raporti nuk ka për qëllim ndërhyrjen në rastet që po trajtohen pranë Dhomave të Specializuara, por ngre shqetësime lidhur me standardet e përcaktuara për një gjykim të drejtë dhe të paanshëm, lirinë dhe sigurinë, efikasitetin e mjeteve juridike, si dhe transparencën dhe llogaridhënien institucionale”.

Raporti i publikuar nga Avokati i Popullit trajton çështje që lidhen me kohëzgjatjen e paraburgimit, barazinë e armëve mes palëve, pranueshmërinë e provave, monitorimin e komunikimeve dhe pavarësinë e mekanizmave mbikëqyrës.

Në mesin e rekomandimeve, Avokati i Popullit kërkon që Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës të mbështesin krijimin e një mekanizmi të pavarur dhe profesional për monitorimin e procedurave gjyqësore në Dhomat e Specializuara.

Po ashtu, raporti rekomandon që shqetësimet e identifikuara t’u adresohen Këshillit të Evropës dhe mekanizmave të tjerë ndërkombëtarë.

Raporti ex officio synon të trajtojë çështjet e transparencës, llogaridhënies dhe respektimit të standardeve të procesit të drejtë në funksionimin e Dhomave të Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar.

Artikuj të ngjashëm

October 14, 2026

​Dështon mbledhja e Komisionit për të Drejtat e Komuniteteve, në mungesë...

October 14, 2026

Qelaj: Dhomat e Specializuara s’i janë nënshtruar kontrollit demokratik të institucioneve...

October 14, 2026

Pagat nisin të ekzekutohen për punëtorët teknikë të shkollave në Prishtinë,...

October 14, 2026

Prishtina po kundërmon, rruga “Muharrem Fejza” po duket si deponi e...

October 14, 2026

Meloni kundër marrëveshjes së Trump për naftën ruse: Zgjedhje e rrezikshme,...

October 14, 2026

Familjet e dy punëtorëve nga Kosova që humbën jetën në një...

Lajme të fundit

​Dështon mbledhja e Komisionit për të Drejtat e...

Qelaj: Dhomat e Specializuara s’i janë nënshtruar kontrollit...

Pagat nisin të ekzekutohen për punëtorët teknikë të...

Prishtina po kundërmon, rruga “Muharrem Fejza” po duket...