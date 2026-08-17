Avni Dehari rrëfen dhimbjen për humbjen e dy djemve: Arbnori sapo kishte mbaruar fakultetin, Astriti ishte absolvent, të dy e kishin jetën përpara

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, në një rrëfim të rrallë për “Pressing One”, ka folur për vdekjen e dy djemve të tij, Arbnorit dhe Astritit. Ai tha se ishte shumë i afërt me dy djemtë, tashmë të ndjerë, dhe të dy e kishin jetën përpara. “Historia e vdekjes së Astritit ka qenë ndryshe…”,…

Lajme

17/08/2026 23:11

Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, në një rrëfim të rrallë për “Pressing One”, ka folur për vdekjen e dy djemve të tij, Arbnorit dhe Astritit. Ai tha se ishte shumë i afërt me dy djemtë, tashmë të ndjerë, dhe të dy e kishin jetën përpara.

“Historia e vdekjes së Astritit ka qenë ndryshe…”, tha Dehari në Pressing One.

“Arbnori ra prej katit të pestë të banesës…Fatkeqësia më e madhe është që prokuroria nuk e ka bërë punën që duhet të bënte dhe i ka lënë këto raste të hapura…Kur lihen rastet e hapura, dyshimet pastaj rriten gjithqysh, pastaj edhe sikur të mos jetë ashtu, edhe është ashtu, por ki drejt të mendosh…”, vijoi Dehari.

“Nuk është mbyllë si duhet”, tha ai, kur u pyet për epilogun e Arbnorit nga ana e drejtësisë.

“Për neve ka qenë shok, tepër e rëndë”, shtoi ai.

“Arbnori sa e mbaroi fakultetin, Astriti ishte absolvent e kishin jetën përpara…”, shtoi Dehari.

Ai tha se ka qenë shumë i afërt me të dy, “kemi biseduar shumë shlirë”.

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2026

Aksident i rëndë në Prizren, vetura me targa të huaja përfundoi në mur

August 17, 2026

A ka një “PO” nga LDK-ja nesër për VV-në?, Sadiku zbulon...

August 17, 2026

Mijëra lejeqëndrime të lëshuara nga MPB-ja, 1,266 për serbët – “integrim”...

August 17, 2026

​Diell, shi dhe shkarkime rrufesh, parashikimi i motit për të martën

August 17, 2026

Breshëritë e plumbave trondisin Spanjën: Tre të vrarë, mes tyre një...

August 17, 2026

I dërguari i Trumpit takohet me Netanyahun pas bisedimeve me Hamasin...

Lajme të fundit

Kanye West do të mbajë dy koncerte në...

Aksident i rëndë në Prizren, vetura me targa të huaja përfundoi në mur

A ka një “PO” nga LDK-ja nesër për...

Mijëra lejeqëndrime të lëshuara nga MPB-ja, 1,266 për...