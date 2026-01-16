AUV bllokon ushqimin për fëmijë me substancë të rrezikshme Cereulide
Lajme
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bllokuar një produkt ushqimor për fëmijë, pasi është konstatuar prania e substancës Cereulide, e cila paraqet rrezik për shëndetin e konsumatorëve.
Sipas njoftimit zyrtar të AUV-së, informata është pranuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shqipëri, përmes Sistemit të Paralajmërimit të Shpejtë për Ushqimin dhe Ushqimin për Kafshë (RASFF), me numër reference 2025.9963 / 810066. Produkti i kontaminuar është ushqim për fëmijë me origjinë nga Holanda, raporton lajmi.net
Pas verifikimeve, është konstatuar se subjekti “Rossmann & LALA SH.P.K.” në Shqipëri ka eksportuar 462 copë të këtij produkti në Republikën e Kosovës, për kompaninë Rossmann Kosova.
AUV bën të ditur se, në bashkëpunim me kompaninë importuese, është realizuar bllokimi i menjëhershëm i produktit, ndërsa në ditët në vijim do të nisë procesi i asgjësimit, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Edhe pse Agjencia përballet me mungesë të inspektorëve, ajo thekson se mbetet e përkushtuar në monitorimin e vazhdueshëm të tregut dhe zinxhirit ushqimor, me qëllim që qytetarëve të Republikës së Kosovës t’u garantohet ushqim i sigurt dhe i shëndetshëm.
AUV u bën thirrje konsumatorëve që të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë çdo dyshim lidhur me sigurinë e produkteve ushqimore./Lajmi.net/