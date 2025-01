Automjeti në New Orleans përplaset me turmën, lë 10 persona të vdekur e 30 tjerë të plagosur Dhjetë persona mbetën të vdekur dhe 30 u plagosën pasi një automjet u përplas me një turmë të madhe në New Orleans të SHBA-së, në Canal and Bourbon Street, sipas agjencisë zyrtare të qytetit për gatishmëri ndaj fatkeqësive, NOLA Ready. “Distrikti i 8-të aktualisht po punon për një incident me viktima masive që përfshin një…