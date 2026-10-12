Austria ofron deri në 5000 euro financim për revoim të shtëpisë
Qeveria po ofron 500 milionë euro për sisteme të reja ngrohjeje dhe rinovime shtëpish. Subvencionet do të jenë sërish të disponueshme që nga nëntori i vitit 2026. Kushdo që rinovon shtëpinë, instalon dritare të reja ose zëvendëson sistemin e vjetër të ngrohjes, mund të presë sërish fonde nga shteti në të ardhmen. Të dielën, qeveria…
Bota
Qeveria po ofron 500 milionë euro për sisteme të reja ngrohjeje dhe rinovime shtëpish. Subvencionet do të jenë sërish të disponueshme që nga nëntori i vitit 2026.
Kushdo që rinovon shtëpinë, instalon dritare të reja ose zëvendëson sistemin e vjetër të ngrohjes, mund të presë sërish fonde nga shteti në të ardhmen. Të dielën, qeveria federale njoftoi një iniciativë të re për rinovimin dhe përmirësimin e banesave.
Duke filluar nga viti 2027, do të jenë të disponueshme gjithsej rreth 500 milionë euro.
Kancelari Christian Stocker (ÖVP) synon të arrijë dy qëllime: të mbështesë familjet në modernizimin e banesave të tyre dhe, njëkohësisht, të stimulojë industrinë vendase të ndërtimit.
Deri në 5.000 euro për dritare të reja
Një lajm veçanërisht interesant për pronarët e shtëpive: kushdo që zëvendëson dritaret e vjetra me modele që kursejnë energjinë, duke filluar nga viti 2027, mund të përfitojë deri në 4.000 euro financim si pjesë e një rinovimi.
Nëse instalohet edhe një sistem i jashtëm mbrojtës nga dielli, për shembull, grila ose persiana, shtohen edhe 1.000 euro të tjera. Në total, është i mundur një financim federal deri në 5.000 euro. Megjithatë, qeveria federale mbulon maksimumi 30 për qind të kostove të investimit që kualifikohen për subvencionim.
Mbështetje ofrohet edhe për zëvendësimin e sistemit të ngrohjes. Nëse e lidhni shtëpinë tuaj (për një familje) me një rrjet ngrohjeje kolektive që përdor energji të rinovueshme, mund të përfitoni deri në 4.000 euro.
Datat që pronarët e shtëpive duhet t’i dinë
Subvencionet e reja nuk hyjnë në fuqi të gjitha në të njëjtën kohë. Për zëvendësimin e kaldajave të vjetra me naftë ose gaz, mbështetja do të jetë sërish e disponueshme duke filluar nga 2 nëntori i vitit 2026, raporton Heute, transmeton Radio Dukagjini.
Nga ana tjetër, nëse planifikoni një rinovim për përmirësimin e izolimit termik, do t’ju duhet të prisni pak më gjatë. Këto subvencione do të jenë të disponueshme duke filluar nga 4 janari i vitit 2027.
Nga shuma totale prej 500 milionë eurosh, 321 milionë euro janë caktuar për përmirësimin e izolimit termik. Ndërsa 179 milionë euro të tjera do të shpenzohen për zëvendësimin e sistemeve të vjetra të ngrohjes me naftë ose gaz me sisteme miqësore ndaj klimës.
Ka fonde edhe për ndërtesat e banimit
Nga këto masa nuk do të përfitojnë vetëm shtëpitë për një familje. Sipas qeverisë federale, ofrohen deri në 100 euro për metër katror për një rinovim të plotë termik të një ndërtese banimi shumëkatëshe.
Nëse gjelbëroni edhe fasadën, mund të përfitoni një shtesë prej 150 eurosh për çdo metër katror sipërfaqeje të gjelbër.
Procedurat e financimit gjithashtu do të thjeshtohen dhe standardizohen. Me këtë, qeveria synon të lehtësojë qasjen te subvencionet.
Stocker synon të nxisë industrinë e ndërtimit
Pas kësaj nisme qëndron edhe një qëllim i politikës ekonomike. Pas viteve të vështira për industrinë e ndërtimit, projektet shtesë të rinovimit pritet të sjellin porosi të reja për kompanitë vendase.
“Qëllimi im është ta kthej ekonominë tonë në një rrugë rritjeje të qëndrueshme,” shpjegon Kancelari Christian Stocker (ÖVP). Nisma e rinovimit synon të nxisë industrinë e ndërtimit, të sigurojë vendet e punës dhe të mbështesë familjet në procesin e modernizimit.
Edhe Ministri i Ekonomisë, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), mbështetet te porositë shtesë: “Planet e ndërtimit duhet të shndërrohen në porosi konkrete dhe të sigurojnë vende pune.”
Ndërkohë, Ministri i Mjedisit, Norbert Totschnig (ÖVP), thekson përfitimet që lidhen me konsumin e energjisë. Ata që rinovojnë shtëpinë dhe kalojnë në sisteme ngrohjeje miqësore me klimën, mund të bëhen më pak të varur nga nafta dhe gazi.