Atletico në epërsi të dy golave ndaj Barcelonës pas pjesës së parë (VIDEO)

Sfidën e hapi Thomas Lemar i cili realizoi në minutën e 23-të pas një asistimi nga Luis Suarez.

Rezultatin e dyfishua kur Lemar dhe Suarez ndërruan vendet, me francezin i cili asistoi këtë herë për uruguajanin.

Barcelona gjendet në krizë të madhe rezultatesh, megjithatë ende nuk e ka shijuar humbjen këtë sezon, dhe duket se Atletico do të i’a bëjë të parën sonte ‘blaugranasve’.

Me golin e realizuar ndaj Barcelonës, Luis Suarez tani i ka shënuar të gjitha 31 skuadrave me të cilat është ballafaquar në La Liga.

/Lajmi.net

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥

He has now scored against all 31 LaLiga teams he’s faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx

— ESPN FC (@ESPNFC) October 2, 2021