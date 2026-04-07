​Atifete Jahjaga para 15 vjetësh ishte zgjedhur presidente

Lajme

07/04/2026 08:34

Me 80 vota për Kuvendi i Kosovës, më 7 prill të vitit 2011, ka zgjedhur ish-zëvendësdrejtoren e përgjithshme të Policisë së Kosovës, Atifete Jahjagën, në postin e presidentes.

Jahjaga ishte kandidatja e përbashkët e PDK-së, LDK-së dhe AKR-së në bazë të marrëveshjes së arritur ndërmjet liderëve të këtyre tri partive politike, nën ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Prishtinë, Kristofer Dell.

Ajo fitoi në rrethin e parë të votimit. Për kundërkandidate kishte deputeten e AKR-së, Suzana Novobërdaliun, e cila mori vetëm 10 vota, përderisa 10 vota të tjera ishin të pavlefshme.

Presidentja e zgjedhur, Atifete Jahjaga, ka dhënë betimin para Kuvendit se do të mbrojë Kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës.

Në fjalimin e parë para Parlamentit, presidentja Jahjaga tha se ka vullnet dhe vetëbesim që të ndihmojë reformat dhe ndryshimet pozitive në Kosovë.

Procesi i votimit ishte bojkotuar nga Lëvizja Vetëvendosje.

Në fund, me 75 vota për dhe 2 abstenime Kuvendi ka miratuar edhe rezolutën, me të cilën përkrah marrëveshjen e arritur ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, liderit të LDK-së, Isa Mustafa, dhe ish-kandidatit për president, Behxhet Pacolli.

Në këtë marrëveshje është përfshirë edhe pajtimi i treshes për ndryshime kushtetuese, reforma zgjedhore, zgjedhjet presidenciale pas afërsisht një viti e gjysmë dhe zgjedhjet parlamentare pas afërsisht dy vjetësh e gjysmë.

Kush është Atifete Jahjaga?

Atifete Jahjaga u lind më 20 prill, 1975, në Gjakovë, ndërkaq shkollimin fillor, atë të mesëm dhe studimet në Fakultetin Juridik i kreu në Prishtinë.

Përfundoi edhe studimet në Universitetin Leicester në Angli, çertifikimin postdiplomik në menaxhimin policor dhe të së drejtës penale në vitin 2006/2007 dhe çertifikimin postdiplomik në shkenca kriminalistike në Universitetin e Virxhinias në SHBA.

Karrierën e saj e nisi në Policinë e Kosovës, duke qenë e angazhuar në sektorë të ndryshëm të këtij institucioni, që nga patrullimi e deri te hetuesia.

Ka kryer edhe trajnimin në Qendrën Evropiane të Sigurisë “Xhorxh Marshall” në Gjermani dhe në Akademinë Nacionale të FBI-së në Departamentin e Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Jahjaga ka ushtruar postin e zëvendësdrejtores së përgjithshme të Policisë së Kosovës, ndërsa një kohë ka ushtruar edhe detyrën e drejtorit të përgjithshëm të këtij institucioni.

Artikuj të ngjashëm

April 7, 2026

Zhduket një grua në Prizren, burri e raporton rastin në stacion policor

April 7, 2026

Kapen bimë kanabisi në shtëpinë e një të mituri në Kaçanik

April 7, 2026

Vidhen 300 euro nga kasaforta e xhamisë në Kamenicë

April 7, 2026

Qytetarja në Fushë-Kosovë raporton se nga banesa iu vodhën stoli ari e syze

April 7, 2026

​Sot afati i fundit për Iranin, mund të “eliminohet brenda një nate”

April 6, 2026

Lideri i Iranit thyen heshtjen, lëshon një deklaratë të rrallë publike

Lajme të fundit

Zhduket një grua në Prizren, burri e raporton rastin në stacion policor

Kapen bimë kanabisi në shtëpinë e një të mituri në Kaçanik

Vidhen 300 euro nga kasaforta e xhamisë në Kamenicë

Qytetarja në Fushë-Kosovë raporton se nga banesa iu vodhën stoli ari e syze