Asllanit i bëhet pritje speciale pas ndeshjes me Empolin, firmos edhe fanellën e Kombëtares “Kuqezi”

Asllani ka dalë nga Empoli dhe pritja e tifozëve ishte shumë e ngrohtë për të. Disa tifozë shkuan për ta përshëndetur mesfushorin e Kombëtares dhe t’i marrin autograf, shkruan Lajmi.net

Disa prej tyre kishin zgjedhur edhe që të merrnin fanellat e Shqipërisë me vete, që autografi i mesfushorit të lihej te to. Një moment vërtet special dhe një pritje tepër e ngrotë që duket se e ka emocionuar jashtë mase Asllanin. Për më tepër shikoni videon:

🇦🇱 Bagno di folla tra ex tifosi e quelli di oggi per Kristjan Asllani. Spunta anche qualche maglia della nazionale albanese. Tanti sorrisi per lui, disponibilità massima. Gesto non banale.

