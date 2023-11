Asllani i befasuar me lojën e Ishujve Faroe: Mirë që nuk pësuam, ata luftuan shumë Kombëtarja e Shqipërisë ka barazuar me Ishujt Faroe, në ndeshjen e fundit kualifikuese për Euro 2024, barazim që i mjaftoi të mbyllte kampanjën kualifikuese në pozitën e parë në Grupin E. Kuqezinjtë barazuan pa gola 0:0 me Ishujt Faroe, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net. Mesfushori i Shqipërisë, Kristjan Asllani u shpreh i…