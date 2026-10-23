Asfaltimi i rrugës në Partesh në prag të zgjedhjeve serbe, dyshime për financim nga Vuçiqi
Një rrugë në Partesh po asfaltohet në prag të zgjedhjeve serbe, ndërsa dyshohet se financimi i projektit është bërë nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq. Për këtë çështje, drejtorët komunalë nuk kanë dhënë detaje, ndërsa kanë hezituar të flasin edhe në gjuhën shqipe. Për më shumë rreth këtij projekti dhe zhvillimeve në Partesh, mund ta ndiqni…
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Një rrugë në Partesh po asfaltohet në prag të zgjedhjeve serbe, ndërsa dyshohet se financimi i projektit është bërë nga presidenti serb, Aleksandar Vuçiq.
Për këtë çështje, drejtorët komunalë nuk kanë dhënë detaje, ndërsa kanë hezituar të flasin edhe në gjuhën shqipe.
Për më shumë rreth këtij projekti dhe zhvillimeve në Partesh, mund ta ndiqni storien e përgatitur nga gazetari Selim Miftari: