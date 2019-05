Justin Bieber përmes rrjeteve sociale ka shkruar disa fjalë për dukurinë e bulizmit, shkruan lajmi.net.

Meqenëse çdo ditë dëgjohen raste të reja, ku ka viktima për shkak të bulizmit, ai ka reaguar sërish.

“Bulizmi nuk është në rregull! Gjithmonë. Aktualisht po mbyt njerëz, të rinj”, ka shkruar ai.

Për ndryshe, Justin Bieber ka paralajmëruar rikthimin me një duet, të cilin do ta sjell me Ed Sheeran. /Lajmi.net/