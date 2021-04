Arteta pas humbjes nga Evertoni: Është e papranueshme

Arsenali humbi ndeshjen në Emirates nga Evertoni, pas një gabimi të portierit, Bernd Leno, shkruan lajmi.net.

Pas ndeshjes, Mikel Arteta deklaroi se nuk kishte folur me Lenon, por këto humbje dhe këto paraqitje që po bën Arsenali janë të papranueshme.

Kjo ishte humbja e nëntë në “Emirates”, rekordi më i keq në 90 vitet e fundit.

“Është shumë dëmtuese për vetëbesimin, sepse në dy ndeshjet e fundit humbëm pesë pikë”, tha ai.

“Është e papranueshme, e tmerrshme, por duhet të analizojmë ndeshjen dhe të shikojmë përpara”, tha Arteta.

“Duhej të ishte një rezultat tjetër, por duhet të pushojmë dhe të fokusohemi. Ne e dimë çfarë do të thotë për ne dhe çfarë pasoja do të ketë për ne në fund të sezonit”, përfundoi Mikel Arteta./Lajmi.net/

🗣 “It’s terrible, unacceptable.”

Mikel Arteta when asked about Arsenal’s poor home form this season pic.twitter.com/s6Gm7ClstW

— Football Daily (@footballdaily) April 23, 2021