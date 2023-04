Arsyeja pse Zinchenko filloi të qante pasi u zëvendësua nga Mikel Arteta

Arsenali barazoi 2 me 2 në “Anfield” ndaj Liverpoolit duke e bërë kështu garën për titull ende më interesant, me Manchester Cityn që tani qëndron mbrapa vetëm me gjashtë pikë më pak dhe një ndeshje më pak, shkruan Lajmi.net

Oleksandr Zinchenko u zëvendësua nga Kieran Tierney, derisa në bankën rezervë u pa tejet i emocionuar. Arsyeja sipas talkSPORT, ishte se futbollisti ukrainas u ndje në fajtor për paraqitjen e dobët dhe për barazimin 2 me 2 ndaj “The Reds”.

Edhe analistët e Sky Sport, thanë se ish-lojtari i Manchester Cityt ka mundur të bëjë më mirë në ndeshjen e djeshme ndaj Liverpoolit./Lajmi.net/

Zinchenko sitting on the bench head in hands knew he was responsible for their equaliser.

But we win, lose and draw as a team pic.twitter.com/Y7cdHX0aah

— Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) April 9, 2023