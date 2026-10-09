“Arrogancë” – Abazi për Kurtin: Kur gjuan gaz lotsjellës në qytetarë

Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur presidenten e re të Republikës Justina Shiroka-Pula. Votimi i presidentes ndodhi pak minuta pas votimit në lexim të dytë të Projektligjit për ndryshim-plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Me këto votime ka përfunduar edhe protesta e zhvilluar për 21 net me radhë, e organizuar pas dënimit të katër ish-krerëve…

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09/10/2026 20:49

Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur presidenten e re të Republikës Justina Shiroka-Pula. Votimi i presidentes ndodhi pak minuta pas votimit në lexim të dytë të Projektligjit për ndryshim-plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Me këto votime ka përfunduar edhe protesta e zhvilluar për 21 net me radhë, e organizuar pas dënimit të katër ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale.

Ish-deputeti Haki Abazi diskutoi lidhur me zhvillimet e fundit.

Ai u shpreh kritik për situatën e krijuar ndërmjet protestuesve dhe policisë.

“…Është arrogancë që mundet me bo. Tash kur mendon që mundet me gjujtë gaz lotsjellës në popull, kur mendon që mundet pa asnjë arsye me kriju dhunë në shesh të Prishtinës, këto tjerat janë gjana që jo që duhet me ia pranu, por duhet me i paramendu që është në gjendje me i ba, krejt është e qartë…”, u shpreh ai në Klan Kosova.

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