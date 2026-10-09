Shqipëria mbyll kapitullin e katërt për BE, Rama: Nis numërimi mbrapsht i kohës drejt objektivit historik

Shqipëria ka shënuar një tjetër hap në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pasi ka marrë dritën jeshile për mbylljen e negociatave për Kapitullin 20, bëri të ditur Kryeministri Edi Rama. “SHQIPËRIA MBYLL KAPITULLIN E IV, nis numërimi mbrapsht i kohës drejt objektivit historik. Drita jeshile nga BE për mbylljen e negociatave të Kapitullit 20…

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09/10/2026 21:01

Shqipëria ka shënuar një tjetër hap në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, pasi ka marrë dritën jeshile për mbylljen e negociatave për Kapitullin 20, bëri të ditur Kryeministri Edi Rama.

“SHQIPËRIA MBYLL KAPITULLIN E IV, nis numërimi mbrapsht i kohës drejt objektivit historik.

Drita jeshile nga BE për mbylljen e negociatave të Kapitullit 20 forcon perspektivën për investime, inovacion, konkurrueshmëri dhe punësim”, shkroi Rama.

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