Arrijnë 1640 pako me fletëvotime nga Austria Kanë arritur 1640 pako me fletëvotime nga procesi i votimit me postë në Austri, gjatë pasdites së sotme, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lajmin eka konfirmuar zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi. “Mund t’iu konfirmoj se gjatë pasdites së sotme në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë sjellë 1,640 pako me fletëvotime, të cilat i takojnë procesit…