Arrihet marrëveshja mes palëve, Milani do të marrë në huazim sulmuesin gjerman

Sport

21/12/2025 10:33

AC Milan dhe West Ham United janë shumë afër finalizimit të një marrëveshjeje për sulmuesin Niclas Fullkrug, me negociatat që aktualisht ndodhen në një fazë të avancuar, sipas Florian Plettenberg.

Milani ka bërë një ofertë me shkrim për një huazim gjashtëmujor, i cili përfshin një opsion blerjeje.

Në kuadër të këtij propozimi, klubi italian do të mbulojë pagën e plotë të Fullkrug deri në fund të sezonit, pa asnjë tarifë huazimi.

Një marrëveshje e plotë mund të arrihet së shpejti, dhe sulmuesi tashmë është gati të kryejë vizitat mjekësore.

Bisedimet midis dy klubeve kanë vazhduar prej javësh, dhe të dyja palët mbeten optimiste për arritjen e një marrëveshjeje.

Milani ka insistuar vazhdimisht për një opsion blerjeje, ndërsa West Ham fillimisht preferonte një detyrim për ta blerë lojtarin, por të dyja palët duket se po afrohen drejt një kompromisi.

