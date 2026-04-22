Arrestohet shtetasi i Shqipërisë në Veternik – iu gjetën të fshehur në kamionë pesë migrantë nga Egjipti
Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin për përfshirje në kontrabandim me migrantë.
Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 21 prill 2026 rreth orës 15:00 në Veternik, ku gjatë kontrollit të një kamioni, policia ka zbuluar pesë migrantë shtetas të Egjiptit të fshehur në rimorkion e mjetit.
I dyshuari, mashkull shtetas i Shqipërisë, është arrestuar në vendngjarje. Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa migrantët janë dërguar në kampin e azilit.
Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.
Raporti i plotë:
KONTRABANDIM ME MIGRANTË
Veternik, Prishtinë 21.04.2026-15:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë pasi që gjatë kontrollit në rimorkion e kamionit të tij janë gjetur pesë migrantë shtetas të Egjiptit. Me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje, ndërsa migrantët janë dërguar në kampin e azilit./lajmi.net/