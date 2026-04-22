Arrestohet shtetasi i Shqipërisë në Veternik – iu gjetën të fshehur në kamionë pesë migrantë nga Egjipti

22/04/2026 09:01

Një person është arrestuar në Prishtinë nën dyshimin për përfshirje në kontrabandim me migrantë.

Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 21 prill 2026 rreth orës 15:00 në Veternik, ku gjatë kontrollit të një kamioni, policia ka zbuluar pesë migrantë shtetas të Egjiptit të fshehur në rimorkion e mjetit.

I dyshuari, mashkull shtetas i Shqipërisë, është arrestuar në vendngjarje. Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje, ndërsa migrantët janë dërguar në kampin e azilit.

Autoritetet kanë bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.

Raporti i plotë: 

KONTRABANDIM ME MIGRANTË

