Arrestohet një person në Klinë, shtiu me armë nga automjeti dhe u largua nga vendngjarja

Stacioni Policor në Klinë, me datën 28.08.2026, ёshtё njoftuar se nё Klinё, njё person nga automjeti kishte shtёnё me armё zjarri nё ajёr dhe ёshtё larguar nga vendi i ngjarjes. Policia menjёherё ka dalё nё vendin e ngjarjes, ku janё gjetur katёr (4) gёzhoja. Pas njё pune intenzive nga hetuesit e Stacionit Policor Klinё, sot…

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03/09/2026 14:38

Stacioni Policor në Klinë, me datën 28.08.2026, ёshtё njoftuar se nё Klinё, njё person nga automjeti kishte shtёnё me armё zjarri nё ajёr dhe ёshtё larguar nga vendi i ngjarjes.

Policia menjёherё ka dalё nё vendin e ngjarjes, ku janё gjetur katёr (4) gёzhoja.

Pas njё pune intenzive nga hetuesit e Stacionit Policor Klinё, sot me datёn 03.09.2026, ёshtё identifikuar dhe është arrestuar i dyshuari pёr kёtё rast dhe nga i njëjti janё sekuestruar:

· njё (1) revole me gas

· një (1) karikator

Pas intervistimit nga hetuesit, me urdhёr tё prokurorit tё shtetit, i dyshuari lirohet nё procedurё tё rregullt

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