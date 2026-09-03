Arrestohet një i dyshuar për krime lufte në Zubin Potok

Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në kuadër të hetimeve që janë duke u zhvilluar lidhur me rastin për krime lufte në Zubin Potok, sot është arrestuar edhe një i dyshuar. I arrestuari është R.K dhe dyshohet për kryerjen e veprës penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”, dhe është ndaluar për 48 orë. “Brenda afatit…

Lajme

03/09/2026 14:43

Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se në kuadër të hetimeve që janë duke u zhvilluar lidhur me rastin për krime lufte në Zubin Potok, sot është arrestuar edhe një i dyshuar.

I arrestuari është R.K dhe dyshohet për kryerjen e veprës penale “Krime lufte kundër popullsisë civile”, dhe është ndaluar për 48 orë.

“Brenda afatit ligjor të përcaktuar me Kodin e Procedurës Penale, PSRK- ja  do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ndërsa, në koordinim me hetuesit policorë, do të vazhdojë ndërmarrjen e veprimeve të nevojshme hetimore. Prokuroria Speciale dhe Policia e Kosovës riafirmojnë angazhimin në hetimin dhe ndjekjen penale të të gjithë kryerësve të mundëshëm të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë”, thuhet në komunikatë të Prokurorisë Speciale. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2026

Kurti në podcast me gjeneralin francez: Jemi shtet i ri, por...

September 3, 2026

Mustafa: 6 deputetët e LDK-së janë njerëz që s’i bën rrotë askush

September 3, 2026

Vdekja tragjike e Laurent Krasniqit, Daut Haradinaj: E pata bashkëpuntor një...

September 3, 2026

Trump: Jemi gati të godasim sërish Iranin

September 2, 2026

Zvicra planifikon të rrisë numrin e ushtarëve në KFOR

September 2, 2026

Incident në ngushticën e Hormuzit: Dy tankerë godasin mina gjatë lundrimit,...

Lajme të fundit

Kurti në podcast me gjeneralin francez: Jemi shtet...

Mustafa: 6 deputetët e LDK-së janë njerëz që s’i bën rrotë askush

Vdekja tragjike e Laurent Krasniqit, Daut Haradinaj: E...

Arrestohet një person në Klinë, shtiu me armë...