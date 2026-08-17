Arrestohet në flagrancë 33-vjeçari, dyshohet se po tentonte të kryente vjedhje në një shtëpi në Prishtinë

Policia e Kosovës ka arrestuar një 33-vjeçar, i dyshuar për tentativë të kryerjes së veprës penale “Vjedhje e rëndë” në një shtëpi në Prishtinë. Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari A.M. është arrestuar në flagrancë gjatë ditës së sotme, falë veprimeve të shpejta të njësisë së arrestimeve të Stacionit Policor Qendra. Pas arrestimit, rasti është koordinuar me Prokurorin e…

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17/08/2026 18:52

Policia e Kosovës ka arrestuar një 33-vjeçar, i dyshuar për tentativë të kryerjes së veprës penale Vjedhje e rëndë” në një shtëpi në Prishtinë.

Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari A.M. është arrestuar në flagrancë gjatë ditës së sotme, falë veprimeve të shpejta të njësisë së arrestimeve të Stacionit Policor Qendra.

Pas arrestimit, rasti është koordinuar me Prokurorin e Shtetit, ndërsa i dyshuari është intervistuar dhe më pas është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. /Lajmi.net/

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