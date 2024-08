Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në katër shtëpi në Skenderaj

Janë arrestuar autorët e e vjedhjes së katër shtëpive në Skenderaj.

Policia e bëri të ditur në raportin 24 orësh.

Tre të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje .

“Skenderaj / 17.08.2024-18:30-02:50. Lidhur me rastin pas hetime intensive është raportuar se me 30.08.2024 janë identifikuar dhe arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovar nën dyshimin se të njëjtit në bashkë veprim kanë kryer veprën penale të lartë cekur. Gjatë kontrollit në shtëpitë e tyre si prova materiale janë sekuestruar : një pushkë gjysmë automatike, telefona personal dhe dëshmi tjera që mundë të lidhen me rastin. Tre të dyshuarit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.” /Lajmi.net/