Arratisen tre meshkuj nga Qendra Korrektuese në Lipjan

Tre meshkuj kanë arritur që të arratisen nga “Qendra Korrektuese në Lipjan”. Kjo është bërë e ditur nga Policia e Kosovës. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe policia dhe të njëjtit kanë arritur që t’i kapin të arratisurit, të cilët janë kthyer sërish në këtë qendër edukuese e korrektuese./Lajmi.net/

Lajme

08/12/2025 08:40

