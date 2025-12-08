Arratisen tre meshkuj nga Qendra Korrektuese në Lipjan
Tre meshkuj kanë arritur që të arratisen nga “Qendra Korrektuese në Lipjan”. Kjo është bërë e ditur nga Policia e Kosovës. Në lidhje me rastin është njoftuar edhe policia dhe të njëjtit kanë arritur që t’i kapin të arratisurit, të cilët janë kthyer sërish në këtë qendër edukuese e korrektuese./Lajmi.net/
Lajme
Tre meshkuj kanë arritur që të arratisen nga “Qendra Korrektuese në Lipjan”.
Kjo është bërë e ditur nga Policia e Kosovës.
Në lidhje me rastin është njoftuar edhe policia dhe të njëjtit kanë arritur që t’i kapin të arratisurit, të cilët janë kthyer sërish në këtë qendër edukuese e korrektuese./Lajmi.net/