Aromat që mund të largojnë mushkonjat gjatë verës

Por mushkonjat mund të shkatërrojnë edhe pushimet më të mrekullueshme.

Ekspertët sugjerojnë disa receta për aromat natyrore që do të trembin mushkonjat, kështu që ju mund të shijoni kënaqësitë e verës dhe relaksin e saj.

Pluhur vanilje

Përzieni pluhur vanilje me locion për fëmijë në raportin 1 deri në 10 dhe aplikoni atë në të gjitha pjesët e hapura të trupit tuaj. Ju gjithashtu mund të shpërndani vaniljen në ujë dhe pastaj me lagni me përzierjen zonat e ekspozuara të lëkurës suaj dhe rrobat tuaja.

Vajra esenciale të anise, karafil, borzilok dhe eukalipt

Vajrat thelbësore të anise, karafil, borzilok dhe eukalipt mund të trembin mushkonjat nëse aplikoni vajrat e holluara në zonat e ekspozuara të lëkurës (5-10 pika për gotë uji), transmeton Atsh. Ju gjithashtu mund të lagni një copë pambuk në vaj dhe ta vendosni në pragun e dritares.

Jaseminë

Vendosini degëzat e freskëta të jaseminit në dhomën tuaj. Ata do të trembin mushkonjat po aq lehtë sa gjethet e domates. Por, kini kujdes, era e fortë e jaseminit mund të ndërpresë gjumin tuaj, kështu që është më mirë të hiqni degëzat nga dhoma e gjumit gjatë natës.

Karafili

Vendosni 5 g karafil në një gotë me ujë dhe vlojini ato për 15 minuta. Përzieni 10 pika të kësaj përbërje me 1 lugë, kaloni duke spërkatur në zonat e ekspozuara të trupit tuaj. Tani mund të qëndroni jashtë për të paktën 2 orë, dhe mushkonjat do të qëndrojnë larg nga ju.

Degët e dëllinjave

Nëse vendosni të bëni një zjarr kur uleni jashtë, hidhni një degë të dëllinjës në të.

Vaj i pishës

Era e vajit të pishës i frikëson jo vetëm mushkonjat, por gjithashtu zhduk dhe buburrecat.

Rrënjët e grurit

Në kohët e lashta, njerëzit përdornin rrënjët e grurit për të trembur mushkonjat dhe insektet e tjera që thithin gjaku. Vendosni një grusht rrënjësh të grira të grurit në 0,4 litër ujë dhe lëreni të zihet deri sa të marrë një ngjyrë të verdhë të lehtë. Lagni fytyrën dhe duart me këtë përbërje dhe as një mushkonjë e vetme nuk do t’ju afrohet.