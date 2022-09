Aro Muric nuk është grumbulluar akoma me kombëtaren – vonesa për arsye personale Arijanet Muric nuk është bashkuar akoma me grupin e kombëtares. Kombëtarja e Kosovës është grumbulluar në Prishtinë, para ndeshjeve të vlefshme për Ligën e Kombeve. Sipas raportimeve të ‘Nacionale’, Aro Muric nuk është bashkuar akoma me grupin, përcjell lajmi.net. Portieri i Burnley do të jetë me vonesë, si pasojë e disa telasheve personale. Portieri megjithatë…