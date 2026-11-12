Shqipëria triumfon ndaj Finlandës, Muçi dhe Manaj i dhurojnë fitoren kuqezinjve!

Kombëtarja e Shqipërisë ka marrë një fitore të rëndësishme ndaj Finlandës, duke triumfuar me rezultat 2-0 në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të Ligës së Kombeve. Kuqezinjtë kaluan në epërsi në minutën e 35-të, kur Ernest Muçi realizoi një gol spektakolar, duke ndezur festën në stadium, transmeton lajmi.net. Shqipëria vazhdoi me lojë të mirë edhe…

Sport

12/11/2026 23:14

Kombëtarja e Shqipërisë ka marrë një fitore rëndësishme ndaj Finlandës, duke triumfuar me rezultat 2-0 stadiumin “Air Albania”, kuadër Ligës Kombeve.

Kuqezinjtë kaluan epërsi minutën e 35-të, kur Ernest Muçi realizoi një gol spektakolar, duke ndezur festën stadium, transmeton lajmi.net.

Shqipëria vazhdoi me lojë mirë edhe pjesën e dytë, ndërsa minutën e 50-të ishte Rey Manaj dyfishoi epërsinë dhe vulosi fitoren e skuadrës shqiptare.

Me këtë triumf, Shqipëria merr tri pikë shumë rëndësishme Grupin C1 dhe vazhdon garën për promovim Ligën B Ligës Kombeve.

Ndeshja e radhës për kuqezinjtë është ajo ndaj Bjellorusisë, 15 nëntor./lajmi.net/

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