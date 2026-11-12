Shqipëria triumfon ndaj Finlandës, Muçi dhe Manaj i dhurojnë fitoren kuqezinjve!
Kombëtarja e Shqipërisë ka marrë një fitore të rëndësishme ndaj Finlandës, duke triumfuar me rezultat 2-0 në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të Ligës së Kombeve. Kuqezinjtë kaluan në epërsi në minutën e 35-të, kur Ernest Muçi realizoi një gol spektakolar, duke ndezur festën në stadium, transmeton lajmi.net. Shqipëria vazhdoi me lojë të mirë edhe…
Sport
Kombëtarja e Shqipërisë ka marrë një fitore të rëndësishme ndaj Finlandës, duke triumfuar me rezultat 2-0 në stadiumin “Air Albania”, në kuadër të Ligës së Kombeve.
Kuqezinjtë kaluan në epërsi në minutën e 35-të, kur Ernest Muçi realizoi një gol spektakolar, duke ndezur festën në stadium, transmeton lajmi.net.
Shqipëria vazhdoi me lojë të mirë edhe në pjesën e dytë, ndërsa në minutën e 50-të ishte Rey Manaj që dyfishoi epërsinë dhe vulosi fitoren e skuadrës shqiptare.
Me këtë triumf, Shqipëria merr tri pikë shumë të rëndësishme në Grupin C1 dhe vazhdon garën për promovim në Ligën B të Ligës së Kombeve.
Ndeshja e radhës për kuqezinjtë është ajo ndaj Bjellorusisë, më 15 nëntor./lajmi.net/