Anjeza Gubetini ngacmon Sharr Brainën, e vë në ‘siklet’ me prekjen

Një moment mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 5 ka tërhequr vëmendjen e shikuesve, pasi Anjeza Gubetini është parë duke e vënë në siklet Sharr Brainën me një gjest të papritur. Ajo iu afrua Sharrit dhe e preku në një mënyrë që u konsiderua si gjest intim, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga…

ShowBiz

12/11/2026 13:16

Një moment mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 5 ka tërhequr vëmendjen e shikuesve, pasi Anjeza Gubetini është parë duke e vënë në siklet Sharr Brainën me një gjest të papritur.

Ajo iu afrua Sharrit dhe e preku në një mënyrë që u konsiderua si gjest intim, duke shkaktuar një reagim të menjëhershëm nga ana e tij.

Sharri u duk i befasuar dhe në siklet nga veprimi i Anjezës, derisa momenti nuk kaloi pa u vënë re as nga publiku që po përcjell vazhdimisht zhvillimet brenda shtëpisë.

Ajo që e bëri situatën edhe më të komentuar është fakti se Anjeza gjatë qëndrimit në këtë format ka përmendur vazhdimisht të dashurin e saj, duke folur hapur për lidhjen që ka jashtë shtëpisë.

Pikërisht për këtë arsye, veprimi i saj ndaj këngëtarit ka nxitur diskutime edhe në rrjetet sociale, ku publiku ka komentuar sjelljen e saj.

“Edhe këtë e pashë, a je normal, a nuk ke të dashur”, kanë qenë vetëm disa nga komentet.

Sidoqoftë, ajo ka krijuar një raport të mirë me të, duke e cilësuar mik të afërt.

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