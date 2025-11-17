Ardit Stafa pjesë e Big Brother VIP Kosova 4
Muzikanti Ardit Stafai u është bashkuar banorëve të Big Brother VIP Kosova 4. Në këtë edicion të katërt, Arditi është banori i nëntë me radhë. Stafai u shpreh se nuk është në natyrën e tij që të flasë shumë. “Arditi është shumë i vendosur si natyrë. Arditi nuk flet shumë, Arditi vëzhgon shumë”, u shpreh…
ShowBiz
Muzikanti Ardit Stafai u është bashkuar banorëve të Big Brother VIP Kosova 4.
Në këtë edicion të katërt, Arditi është banori i nëntë me radhë.
Stafai u shpreh se nuk është në natyrën e tij që të flasë shumë.
“Arditi është shumë i vendosur si natyrë. Arditi nuk flet shumë, Arditi vëzhgon shumë”, u shpreh ai.