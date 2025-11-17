Ardit Stafa pjesë e Big Brother VIP Kosova 4

17/11/2025 22:45

Muzikanti Ardit Stafai u është bashkuar banorëve të Big Brother VIP Kosova 4.

Në këtë edicion të katërt, Arditi është banori i nëntë me radhë.

Stafai u shpreh se nuk është në natyrën e tij që të flasë shumë.

“Arditi është shumë i vendosur si natyrë. Arditi nuk flet shumë, Arditi vëzhgon shumë”, u shpreh ai.

