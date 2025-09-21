Ardian Gjini shpreh ngushëllime për vdekjen e Nikollë Perkajt
Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini ka shprehur ngushëllime për vdekjen e kandidatit për kryetar të Gjakovës, Nikollë Perkaj.
Gjini përmes një postimi në Facebook u shpreh ngushëllime familjes, të afërmve dhe miqve të të ndjerit.
“Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Nikollë Perkaj, kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar dhe njëkohësisht kandidat për kryetar të Gjakovës”.
“Shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe miqve të të ndjerit”, shkroi tutje Gjini.