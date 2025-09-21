Ardian Gjini shpreh ngushëllime për vdekjen e Nikollë Perkajt

Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini ka shprehur ngushëllime për vdekjen e kandidatit për kryetar të Gjakovës, Nikollë Perkaj. Gjini përmes një postimi në Facebook u shpreh ngushëllime familjes, të afërmve dhe miqve të të ndjerit. “Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Nikollë Perkaj, kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar dhe njëkohësisht kandidat…

Lajme

21/09/2025 13:46

Kryetari i Gjakovës, Ardian Gjini ka shprehur ngushëllime për vdekjen e kandidatit për kryetar të Gjakovës, Nikollë Perkaj.

Gjini përmes një postimi në Facebook u shpreh ngushëllime familjes, të afërmve dhe miqve të të ndjerit.

“Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të Nikollë Perkaj, kryetar i Partisë Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar dhe njëkohësisht kandidat për kryetar të Gjakovës”.

“Shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve dhe miqve të të ndjerit”, shkroi tutje Gjini.

Artikuj të ngjashëm

September 21, 2025

“Ura më e bukur në Ballkan”, në janar hapet për qarkullim...

Lajme të fundit

“Ura më e bukur në Ballkan”, në janar...

Çitaku kritikon Kurtin: Kosova po izolohet nga aleatët,...

Vdekja e Nikollë Perkajt, PDK anulon për sot...

Kurorëzohen Vesa dhe Mirlindi