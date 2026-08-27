“Camp Nout” pritet t’i besohet organizimi i një finale të madhe
UEFA pritet të shpallë vendin ku do të zhvillohet finalja e Ligës së Kampionëve të vitit 2029 këtë shtator. Nëse finalja e vitit 2027 do të mbahet në Metropolitano, Camp Nou është një pretendent i fortë për finalen e vitit 2029. Një nga arsyet kryesore është kapaciteti, pasi 105,000 spektatorë lehtësojnë shumë ndarjen e biletave…
Sport
UEFA pritet të shpallë vendin ku do të zhvillohet finalja e Ligës së Kampionëve të vitit 2029 këtë shtator. Nëse finalja e vitit 2027 do të mbahet në Metropolitano, Camp Nou është një pretendent i fortë për finalen e vitit 2029.
Një nga arsyet kryesore është kapaciteti, pasi 105,000 spektatorë lehtësojnë shumë ndarjen e biletave dhe përmbushin aspiratat e klubeve, të cilat gjithmonë kërkojnë më shumë vende sesa mund të ofrohen për shkak të kërkesës së madhe nga tifozët e tyre.
Qyteti i Barcelonës është një tjetër nxitje, dhe fakti që ka kaluar ca kohë që kur u zgjodh si vendtakim, ndërsa Real Madridi fitoi titullin e tyre të pesëmbëdhjetë në vitin 2014 në Londër, pa harruar finalen e vitit 2011 që Barça fitoi kundër Manchester Unitedit dhe finalen e vitit 2013.
Camp Nou ende nuk ka pritur një finale në shekullin e 21-të. E para ishte në vitin 1989, me Milanin që mposhti Steaua Bukureshtin 4-0, dhe e dyta në vitin 1999, me rikthimin e famshëm të Manchester Unitedit kundër Bayern Munich-ut në kohën shtesë. Barça është rikthyer gjithashtu në garat e UEFA-s pas projektit të dështuar të Superligës dhe marrëdhëniet midis Joan Laporta-s dhe Aleksander Ceferin-it janë rikthyer në normalitet.